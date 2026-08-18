قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح لمرضى الأعصاب للتعامل مع الحر

الأعصاب والحر
الأعصاب والحر
اسماء محمد

تؤثر موجات الحر الشديدة بشكل مباشر على استقرار الجهاز العصبي، حيث يتطلب الحفاظ على توازن الجسم وظائفه الحيوية طاقة إضافية قد ترهق الخلايا والأعصاب المتضررة بالفعل لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك إليك تحديات الطقس الحار على الجهاز العصبي.

حساسية الأعصاب وارتفاع الحرارة

يتعرض مرضى الحالات العصبية المزمنة (مثل التصلب المتعدد واضطرابات العضلات) إلى زيادة حادة في الإرهاق وضعف التوصيل العصبي عندما ترتفع حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى ظهور الأعراض أو تفاقمها مؤقتاً.

تأثير الجفاف على الوظائف المعرفية

يؤدي فقدان السوائل السريع عبر التعرق إلى إبطاء تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، مدما يسبب تشويشاً ذهنياً، صعوبة في التركيز، ويزيد من معدل الصداع والنوبات العصبية.

تداخل درجات الحرارة مع الأدوية

تتسبب حرارة الجو أحياناً في تعزيز تأثير بعض الأدوية العصبية أو المضادة للتشنجات والمهدئات، ما قد يؤدي إلى شعور مبالغ فيه بالخمول أو هبوط ضغط الدم.

خطوات عملية لإدارة الحالات العصبية في الصيف

استخدام أدوات التبريد الشخصية

 الاعتماد على المناشف المبللة الباردة أو السترات المبردة (خاصة لمرضى التصلب العصبي) لخفض درجة حرارة الجسم الخارجية وحماية الأعصاب من فرط السخونة.

تجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة

قصر الخروج والأنشطة الحركية على ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما تنخفض درجات الحرارة، والبقاء في أماكن جيدة التكييف.

الترطيب المدرع بالإلكتروليتات

 شرب الماء بانتظام جنباً إلى جنب مع محاليل الأملاح المعوضة للحفاظ على استقرار النشاط الكهربائي في المخ والأعصاب.

الأعصاب الحر مرضى الأعصاب الوقاية من الأعصاب تأثير الحر على الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

شهادة الميلاد

كيفية تصحيح الأخطاء بشهادة الميلاد الرسمية.. في عدة خطوات

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد