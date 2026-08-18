نصائح لمرضى الأعصاب للتعامل مع الحر

تؤثر موجات الحر الشديدة بشكل مباشر على استقرار الجهاز العصبي، حيث يتطلب الحفاظ على توازن الجسم وظائفه الحيوية طاقة إضافية قد ترهق الخلايا والأعصاب المتضررة بالفعل لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك إليك تحديات الطقس الحار على الجهاز العصبي.

حساسية الأعصاب وارتفاع الحرارة

يتعرض مرضى الحالات العصبية المزمنة (مثل التصلب المتعدد واضطرابات العضلات) إلى زيادة حادة في الإرهاق وضعف التوصيل العصبي عندما ترتفع حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى ظهور الأعراض أو تفاقمها مؤقتاً.

تأثير الجفاف على الوظائف المعرفية

يؤدي فقدان السوائل السريع عبر التعرق إلى إبطاء تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، مدما يسبب تشويشاً ذهنياً، صعوبة في التركيز، ويزيد من معدل الصداع والنوبات العصبية.

تداخل درجات الحرارة مع الأدوية

تتسبب حرارة الجو أحياناً في تعزيز تأثير بعض الأدوية العصبية أو المضادة للتشنجات والمهدئات، ما قد يؤدي إلى شعور مبالغ فيه بالخمول أو هبوط ضغط الدم.

خطوات عملية لإدارة الحالات العصبية في الصيف

استخدام أدوات التبريد الشخصية

الاعتماد على المناشف المبللة الباردة أو السترات المبردة (خاصة لمرضى التصلب العصبي) لخفض درجة حرارة الجسم الخارجية وحماية الأعصاب من فرط السخونة.

تجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة

قصر الخروج والأنشطة الحركية على ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما تنخفض درجات الحرارة، والبقاء في أماكن جيدة التكييف.

الترطيب المدرع بالإلكتروليتات

شرب الماء بانتظام جنباً إلى جنب مع محاليل الأملاح المعوضة للحفاظ على استقرار النشاط الكهربائي في المخ والأعصاب.