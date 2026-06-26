وزير الخارجية السوري ينقل رسالة من أحمد الشرع إلى محمد بن زايد

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، حيث نقل إليه تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معه مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه نقل إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات الرئيس أحمد الشرع وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول آخر التطورات في المنطقة وآفاق التعاون المشترك بما يدعم سوريا خلال المرحلة الحالية.

كما التقى الشيباني وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان مجمل الأوضاع السياسية، وآليات التنسيق والتعاون المشترك، إلى جانب سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستكمال مخرجات المنتدى الاقتصادي، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.