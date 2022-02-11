مكانوش بيلاقوا حد يقف جون فيجيبوني.. طفولة جبل مصر

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن لديه 10 أشقاء، ومعظم أشقائه يلعبون كرة قدم، و كان حلم حياته أن يذهب مع أشقائه ويحمل لهم الشنطة أثناء الذهاب للنادي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يقف حارس مرمى، فى الأوقات التى لا يوجد أحد يلعب، وذلك فى أثناء تواجد أشقائه فى الأندية “ مكانوش بيلاقوا حد يقف جون فيجيبوني”.

وأشار إلى أن شقيقه الكابتن أشرف تحدث مع أحد الأندية، وتم عمل اختبارات له ولعب كحارس مرمي، وبعد ذلك انتقل لـ اسمنت أسيوط.

ولفت إلى أنه واجه صعوبات كثيرة فى البداية كونه طالب فى الأزهر، معلقًا :" كل أسرتى كانوا يدعموني".