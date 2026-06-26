أوكرانيا تستهدف مصفاتين للنفط في روسيا.. وانفجارات تهز كييف

أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مصفاتين للنفط في مدينة أوفا الروسية، في إطار تصعيد الهجمات على منشآت الطاقة داخل روسيا، بالتزامن مع تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي باليستي أعقبه دوي انفجارات في أنحاء المدينة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق "تيليجرام"، إن طائرات مسيّرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني (SBU) استهدفت مصفاتي "أوفانيفتخيم" و"باشنفت نوفويل".

من جانبه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في وحدات المعالجة الرئيسية داخل المصفاتين، اللتين تتبعان لشركة "روسنفت"، أكبر منتج ومكرر للنفط في روسيا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، وسط استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة والمنشآت الحيوية في كلا البلدين.