روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات ممنهجة على المدارس

اتهمت روسيا، أوكرانيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بتنفيذ هجمات ممنهجة تستهدف المدارس والمستشفيات والمناطق المدنية، منتقدة ما وصفته بـ "تجاهل" الأمم المتحدة لمعاناة الأطفال الروس جراء الحرب.

وقالت ممثلة روسيا لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة لا يعكس بصورة كافية ما يتعرض له الأطفال الروس من هجمات، مشيرة إلى أن التقرير نسب إلى أوكرانيا تسع حالات فقط من الأذى الجسيم وثلاث حالات قتل لأطفال.

وأضافت أن الأسبوع الماضي وحده شهد، بحسب البيانات الروسية، تضرر 291 مدنياً جراء هجمات أوكرانية، من بينهم 20 طفلاً أصيبوا بجروح.

كما أشارت إلى وقوع هجمات في مناطق تولا وبريانسك وموسكو ومناطق أخرى، متهمة القوات الأوكرانية باستهداف منشآت تعليمية وصحية بشكل متكرر، وقدمت أمثلة قالت إنها توثق هذه الانتهاكات.

وانتقدت المسؤولة الروسية ما اعتبرته غياباً لأي إدانة أممية لهجوم استهدف سكن كلية إعداد المعلمين في ستاروبيلسك، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مضامين قرار قرار مجلس الأمن 2601 الذي يدين الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية.

وأكدت أن موسكو تدعو إلى تطبيق المعايير الدولية ذاتها على جميع أطراف النزاع، وإيلاء الاهتمام الكافي للانتهاكات التي تطال المدنيين والأطفال في المناطق الروسية المتضررة من الحرب.