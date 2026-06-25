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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية "اطمن"

المبادرة الحكومية المصرية "اطمئن"
المبادرة الحكومية المصرية "اطمئن"
أ ش أ

أعلن أليكسي تيفانيان الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، عن مشاركة روسيا في المبادرة الحكومية المصرية "اطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض، من خلال مشروع طبي أطلقته شركة "بروف بوليميد" الروسية، وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية ودعم من مكتب التمثل التجاري الروسي بالقاهرة.

وأضاف في بيان وزعته سفارة روسيا بالقاهرة، أن المشروع الذي انطلق في 13 يونيو الجاري، يستهدف إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية للسكان في محافظتي المنيا والسويس، باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي ومعدات طبية متطورة.

وأوضح أن الآليات تعتمد على منصة رقمية موحدة تحلل صور الأشعة السينية والماموجرام وتخطيط القلب آلياً، وتُعد تقارير تشخيصية أولية خلال 15 دقيقة فقط. وقد خضع للفحص حتى الآن أكثر من ألف مواطن.

وأشار إلى أن شركة "بروف بوليميد" أكدت حرصها على تطوير التعاون الطبي مع مصر والمشاركة في المزيد من المشروعات الصحية مستقبلاً ، موضحا أن الشركات الروسية، بدعم من الممثلية التجارية، سوف تواصل توريد أدوية الأورام، والأطراف الصناعية، والأدوات الجراحية للسوق المصرية، مع مناقشات جارية بشأن توريد الأنسولين والتصنيع المشترك للأدوية.

وذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز التعاون الصحي المصري الروسي، ودعم منظومة الرعاية الصحية المصرية بأحدث التقنيات، بما يسهم في تحسين خدمات الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.

أليكسي تيفانيان روسيا مشروع طبي الحكومية المصرية اطمئن

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