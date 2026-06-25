وزير الاقتصاد اللبناني يشيد بدعم المملكة العربية السعودية لبلاده

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أشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للبنان، مثمنًا قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، معتبرًا أنه يشكل خطوة داعمة للاقتصاد الوطني وللقطاعات الإنتاجية اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

كما شكر البساط، المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكدًا أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وتناول اللقاء الإجراءات المرتبطة بحركة التصدير بعد رفع الحظر، وتم الاتفاق على تشكيل خلية متابعة مشتركة لمعالجة أي عقبات قد تواجه المصدّرين اللبنانيين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتسهيل انسياب الصادرات إلى الأسواق السعودية.

كما استعرض الجانبان الاتفاقيات التي تعمل الحكومتان اللبنانية والسعودية على تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.





