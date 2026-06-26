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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير الطقس.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، يشهد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على محافظات الصعيد والسواحل الشمالية الغربية مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وبحسب الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، فإن الطقس اليوم، يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول مع تقدم ساعات النهار إلى حار رطب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويميل الطقس للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

تراجع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يشهد تراجعاً بمقدار درجة إلى درجتين في محافظات الوجه القبلي والشمال الغربي؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 35 درجة عظمى والمحسوسة الفلكية 36 درجة، بينما سجلت السواحل الشمالية الغربية تراجعاً لتسجل 29 درجة عظمى (31 محسوسة)، واستقرت السواحل الشرقية عند 31 درجة عظمى (33 محسوسة).

أما محافظات الصعيد فشهدت تحسناً نسبياً؛ إذ انخفضت العظمى في شمال الصعيد إلى 36 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة (بعد أن كانت 37 عظمى بالأمس)، في حين تراجعت درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتسجل العظمى اليوم 40 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 41 درجة، وذلك بعد ذروة سجلت 42 درجة محسوسة خلال الساعات الماضية.

شبورة صباحية ونشاط رياح هادئ وفرص رذاذ خفيف

وعلى صعيد الظواهر الجوية المؤثرة، حذرت الهيئة خلال الطقس اليوم، من تكون الشبورة المائية الصباحية (من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة.

كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ولكن بسرعات أقل هدوءاً تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومتراً في الساعة تساعد على تلطيف الأجواء المسائية. وأشار البيان إلى استمرار ظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لنشاط رذاذ مطري خفيف وغير مؤثر على الحركة اليومية.

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