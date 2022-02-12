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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر علي ماهر: العمليات التخريبية تسببت في تراجع السينما المصرية عالميا.. فيديو

الفنان ياسر علي ماهر
الفنان ياسر علي ماهر

قال الفنان ياسر علي ماهر، أن ملف الفن لا بد أن ينظر إليه من الدولة بنفس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لجميع المبادرات الرئاسية والتي يعد أهمها "حياة كريمة".

 

وأضاف ياسر علي ماهر، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا يتابع منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يشغل وقته دائما في القراءة.

 

وتابع ياسر علي ماهر، أنه بالأمس انتهيت من قراءة كتاب أبناء الرسول في كربلاء للمرة الثالثة، مؤكدا أنه ما زلت أستمتع بالسينما.

 

وأشار الفنان ياسر علي ماهر إلى أن  العمليات التخريبية التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية تسببت في تراجع السينما المصرية عالميا.

 

وأكد ياسر علي ماهر، أنه لن يبقى إلا المسرح والسينما و الإذاعة، من الصعب أن يتابع المشاهد مسلسل 30 حلقه في العصر الحالي.  

 

القيادة السياسية السينما المصرية على ماهر المبادرات الرئاسية التواصل الاجتماعي

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