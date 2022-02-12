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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص خطفوا أخر وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالنزهة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف شخص واحتجاز واجباره على توقيع ١٤ ايصال امانة بالنزهة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة خطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات سابقة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .


بدأت الواقعة ببلاغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من مواطن قرر بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بإكراهه على توقيع  14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكابها تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، واعترفوا بإرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على 14 إيصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه.

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