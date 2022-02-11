خبير: منصة مصر الرقمية ساعدت في توفير الخدمات للمواطنين..فيديو

قال الدكتور بهاء حسن، المختص بأمن المعلومات، ورئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن منصات التواصل الإجتماعي قد يتم إستخدامها من أجل الربح السريع، ولكنه يكون مسئ للشباب ويشكل خطرا عليهم.

وأضاف بهاء حسن، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يجب أن يبحث الجمهور عن مصدر المعلومة، إذا كانت من مؤسسة رسمية، او ان المعلومة من مصدر مجهول، وقد تمثل شائعة خطيرة.

وتابع بهاء حسن، انه أحيانا يستسهل الشباب بالتعامل مع برامج لا يكون لها مصدر ثقة، أو تطبيقات مجانية، لها مخاطر عديدة، من إختراق وسرقة البيانات الشخصية، أو معلومات خاصة او الحياه الشخصية بصفة عامة.

وأشار المختص بأمن المعلومات إلى أن منصة مصر الرقمية ساعدت في توفير كافة الخدمات للمواطنين، من خدمات الشهر العقاري، وتجديد الرخص، والحصول على اى مستند رسمي من الجهات الحكومية.