حال وصلنا للمونديال.. عامر حسين: انتهاء الدوري الممتاز في شهر أغسطس.. فيديو

كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد انتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي بعد فوز منتخب مصر الوطني في مباراتي والسنغال في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر.

قال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية : حال تخطي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عقبة منتخب السنغال والتأهل إلى نهائيات بطولة كاس العالم في قطر 2022 سوف يتم الانتهاء من بطولة الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس القادم.

وشرح رئيس لجنة المسابقات ترتيب مباريات جدول الدوري الذي سيتوقف يوم 9 مارس المقبل، بسبب التوقف الدولي، ووقتها سيكون تم إقامة 12 أسبوعا من الدوري.

وأضاف: أوضحنا لـ كيروش ضغط الجدول، وتفهم الموقف، وحصل على كافة المواعيد لتنسيق الجدول، لا حلول، ولا مباريات ودية، متى سيلعب؟

وأكمل: "الأجندة الأفريقية هذا الموسم صعبة جدا بالتوازي مع كأس العرب وأمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم، الأندية التي ستلعب في أفريقيا سيكون الجدول صعب جدا.

وأتم: "الأجندة الدولية من 21 إلى 29 مارس واللاعبين المحترفين لن يأتوا قبل هذا التاريخ، كما أنه يوجد مباريات للأندية بالمنافسات الإفريقية من يوم 18 إلى 20 مارس المقبل وبناءً عليه كيروش لن يستطيع تجميع اللاعبين في معسكر طويل قبل مواجهة منتخب السنغال".

شدد عامر حسين على أن قارة إفريقيا لم يعد بها منتخبًا قويًا وآخر ضعيفًا، كاشفًا عن ردود الأفعال بعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "رد فعلنا تجاه قرعة التصفيات النهائية لكاس العالم كان طبيعيًا لأن الخمس منتخبات أقوياء، ونحن أيضًا كمنتخب مصر فريق قوي".

واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبا، ولكنه سيكون أسهل من الموسم الحالي، كأس العرب مع كأس الأمم تسببا في ضغط كبير هذا الموسم، كأس العرب تسبب في إيقاف المسابقة المحلية 29 يوما، كان من الممكن لعب 7 جولات من الدوري خلال تلك الفترة.