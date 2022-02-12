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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي ببيروت ..

إجراءات جديدة للقادمين إلي لبنان من 15 فبراير الجاري

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلي لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجاري، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل- ، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS  الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكتروني   PASS.MOPH.GOV.LB  // : https والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها ، تمهيدا للحصول علي تصريح مرور MOPH PASS .

وأضافت الملحق العمالي ، أنه علي جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان -باستثناء الأطفال دون 12 سنة- ، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR  في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها  وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصي من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى أو  COVID-19 Antigen Rapid Test  مع الزامية وجود رمز OR  ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى ، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى أن يقوموا بتحميل الفحص علي المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

وأشارت إلي أنه علي جميع الركاب القادمين إلي لبنان - باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل- أن يخضعوا لفحص PCR   فور وصولهم إلي مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ، بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولارا بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار، وذلك حصرا عبر المنصة الالكترونية ، وللاستفسار أو المساعدة حول التسجيل علي المنصة الالكترونية .

علي جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص الـ PCR عند الوصول إلي مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي أجري في المطار ، حيث سوف يتم ابلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالإمكان الحصول علي النتيجة من خلال الدخول إلي الرابط الالكتروني PASS.MOPH.GOV.LB //: https.

في حالة كانت نتيجة فحص الـ PCR  ايجابية ، يجب علي الراكب الاتصال فورا علي الخط الساخن لكورونا في وزارة الصحة العامة علي الرقم 1787 ، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة .

وحددت الاستثناءات إعفاء الركاب بالقدوم إلي لبنان من إجراء فحص PCR  أو   COVID-19 Antigen Rapid Test  في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل أي أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أي لقاح  COVID-19 أو جرعة كاملة من لقاح COVID-19 ( الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر ، وعليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك علي المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول علي تصريح مرور  MOPH PASS ، يخضعون لفحصPCR  فور وصولهم إلي مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت .

كما يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع ، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الاسبوع التالي ، من إجراء فحص PCR أوCOVID-19 Antigen Rapid Test في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ، ويخضعون فحص  PCR فور وصولهم إلي مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

ويسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلي لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة ، بعد إجراء فحص PCR   وصولهم إلي المطار ، عليهم التزام الحجر في أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم في لبنان .

 

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IMG_7048
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي بيروت- لبنان أحوال العمالة المصرية كورونا إجراءات جديدة للقادمين إلي لبنان 15 فبراير الجاري

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