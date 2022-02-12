بعد نجاح الجزء الأول.. حسين العيد يستعد لعرض مسرحية "فولتا 2"

يستعد الفنان الشاب حسين العيد ، لتحضيرات الجزء التاني من العرض المسرحي "فولتا " بمشاركة مجموعة من شباب مبادرة "إبدأ حلمك " ، ومن المقرر انطلاق عرضها في عدد كبير من المحافظات.

وتدور أحداث العرض المسرحي "فولتا2” الاسرة التي تعيش بشكل يومي في مشاكل الأبناء وكيفيه تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم اشخاص جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

ومن جانبه قال حسين العيد في تصريحاته ، إن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابه تحدي لاي فنان يريد ان يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

وكان قد قدم البيت الفني للمسرح، العديد من الورش الفنية خلال عام 2022، في مقدمتها ورشة "أبدأ حلمك" التي شهدت إقبالا كبيرا بتخريج أكثر من دفعة لها وتبدأ رحلة جديدة.

واستكمالا لمشروع ورشة " فولتا ٢" بفرقة مسرح الشباب، تم تدشين الدفعة الرابعة، والتي ضمت 60 متدربًا في المرحلة العمرية من ١٨ وحتي ٣٥ عاما ويشرف عليها فنيًا المخرجة عبير لطفي، وبلغت فترة التدريب 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، الأداء الحركي ، وتختتم الورشة بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، وتخرج حتى الآن من ورشة "" ما يفوق الـ 250 متدربا.

يذكر أن حسين العيد شارك مؤخرًا فى مسرحية "بق بقيق" بطولة مجموعة من الشباب والأطفال، هم: عبدالعزيز السعدون في دور صاحب مزرعة الدجاج، وفي دور الدجاجات يلعب مجموعة من الفنانين الشباب والأطفال أدوراهم بدقة وبراعة، منهم: عبدالله الشامي، ملك أبوزيد، رهف محمد، جنى الفيلكاوي، عبدالله هيثم، خالد أحمد، شملان العميري، رابعة اليوسف، سعوده، عبدالله الشطي وحسين العيد، ومن تأليف عثمان الشطي.