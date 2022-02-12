رئيس سياحة النواب تهنئ القلعة الحمراء بـ "برونزية" كأس العالم للأندية

تقدمت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة لفريق النادى الأهلى وبعثته برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني ، بمناسبة تتويجه برونزية كأس العالم للأندية وذلك بعد الفوز الذى حققه اليوم على فريق الهلال السعودى ورفع اسم مصر بهذا الإنجاز التاريخى الذى يضاف لسلسلة إنجازات الرياضة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد عقدت اجتماعاً في وقت سابق برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة لمناقشة المشاكل والمعوقات البيئية التي تواجه قطاع السياحة، وخطة وزارة البيئة للتغلب على تلك المعوقات.

وجاء ذلك بحضور نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والاثار للسياحة المستدامة وعادل الجندى مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وهدى عمر الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية ومحمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة.