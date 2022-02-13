علوم المنوفية تفوز بجائزة أعلى نشر دولي على مستوى الجامعات المصرية

فاز قسم الفيزياء بعلوم المنوفية ، بجائزة أعلى نشر دولي على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم جامعة المنوفية.

حيث أكد نصار، أن الدولة تقدم اهتمام كبير بالنشر العلمي والأبحاث العلمية، وأيضا جامعة المنوفية تولي اهتماما كبيرا لمبادرة الارتقاء بالعلوم، التي تدعمها الدولة بتمويل 2 مليون جنية، لكل كليات العلوم علي مستوى الجمهورية وقامت الكليات بعمل مشاريع بحثيه كثيرة وقيمة بقسمي الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب وحصلت كلية العلوم جامعة المنوفية علي اعلي نشر دولي في مجال الفيزياء كما حصلنا علي ١٦ مشروعا من أكاديمية البحث العلمي.



وتقدم نصار، بالشكر والتقدير لجميع كوادر كلية العلوم خاصة قسم الفيزياء كما تقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي التي تقوم بتمويل تلك المشاريع هذا بالإضافة إلي تكريم أربعة عشر عميد علي مستوى جامعات مصر كان من ضمنهم ست عمداء من كليات العلوم علي مستوى الجمهورية.