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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يقرر استمرار برهم صالح كرئيس للجمهورية..وأول تعليق لـ زيباري على منعه من الترشح

مرشح الحزب الديمقراطي
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، استمرار برهم صالح كرئيس للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد.

يأتي ذلك بعد إعلان المحكمة الاتحادية منع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لرئاسة الجمهورية، على خلفية قضايا فساد تلاحقه.

وردا على ذلك، أعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية.

ووفقا لـ "بغداد اليوم"، قال زيباري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من اجله ليكون دولة العدالة".

وتابع: "إننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية بحرماننا من حقنا في الترشح لرئاسة الجمهورية".

وأضاف "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي اقول ان هناك ظلما"، مشيرا الى ان "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".

وأوضح "عند ترشحنا لرئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحا ان "النواب المقدمين للطعون أربعة ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

وأكد "أغلقنا جميع الاتهامات، لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك"، لافتا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية مُسيس ومن حقي كمواطن الترشح".
 

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