18 مليون حالة.. تراجع إصابات "كورونا" حول العالم لأول مرة

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم، هذا الأسبوع، لأول مرة منذ نوفمبر حيث تم تسجيل ما يقرب من 18 مليون إصابة حول العالم، وهو أقل بـ 4 ملايين عن الأسبوع السابق.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، تدل الإحصائيات المتوفرة علي أن وتيرة انتشار عدوي كورونا انخفضت بشكل حاد في البلدان التي وصلت إلي ذروة الإصابات في بداية العام بسبب متحور أوميكرون.

وفي أمريكا، انخفض معدل الإصابات مقارنة بمنتصف شهر يناير، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يوميا بنحو خمسة أضعاف، وفي الأسبوع الماضي وحده كانت نسبة الانخفاض 70٪.

وانخفضت معدلات الإصابة في جميع دول أوروبا الغربية تقريبا، فعلى سبيل المثال في فرنسا وبريطانيا، انخفض عدد المصابين إلى النصف تقريبا خلال أربعة أسابيع، إلى 140 ألفا و 50 ألف إصابة يوميا، وفي إيطاليا وإسبانيا - ثلاث مرات، إلى 65 ألفا.

وفي أسيا، سجلت الهند انخفاضا سريعا، بنهاية شهر يناير تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة يوميا هناك، أما الآن فقد بلغ العدد حوالي 50 ألفا.

وفي الفلبين، انخفض معدل الإصابة ست مرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي أمريكا اللاتينية، كانت أكبر انخفاضات في معدلات الإصابة في الأرجنتين، حيث تراجعت بمقدار ستة أضعاف منذ يناير، وكذلك في بيرو وكولومبيا، حيث تراجعت خمس وأربع مرات على التوالي.