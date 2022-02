منح دراسية لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في مشروع محطة الضبعة النووية

2/14/2022 4:00:31 AM

الإثنين 14/فبراير/2022 - 04:00 ص 2/14/2022 4:00:31 AM

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافي المصـري بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية، تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ”الضبعة”.



وأوضحت أنه قد تم الاتفاق على توفير 3 منح ماجستير دراسية تمويل كامل باللغة الإنجليزية ( دراسة + سكن + مصروف شهرى) فى جامعة تومسك للتكنولوجيا الحكومية لدة عامين ولا يشترط تقديم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية حيث سيتم من قِبل جهة الإيفاد وذلك فى التخصصات الآتيه:

– Nuclear power plants

-Nuclear engineering

-materials for nuclear applications

-high energy physics and astrophysics.

– Nuclear power engineering.

-materials design and engineering.

– Nuclear medicine.

Nuclear safty.-

وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

http://www.education-in-russia.com

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.