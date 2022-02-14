اقتراب طرح DS4 الجديدة داخل السوق المصري.. تفاصيل

انتشرت في الاونة الاخير بعض الأنباء تفيد ترقب طرح النسخة DS4 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك خلال الفترة المقبلة، وتعد هذه النسخة واحدة من سيارات الكروس اوفر الرياضية، التي تحمل كثيرا من التقنيات المتطورة، إلى جانب التجهيزات الداخلية والاطلالة الخارجية المميزة من قبل DS.

انباء عن اقتراب DS4 الجديدة داخل السوق المصري .. تفاصيل

الاداء الفني للسيارة DS4 موديل 2022

تقدم السيارة بالعديد من الخيارات الفنية مثل محرك PureTech، يستطيع ان ينتج قوة تتراوح بين 130 و 180 و 225 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء ثمانية السرعات، بالاضافة لنسخة هجينة بقوة اجمالية قدرها 225 حصانا، تنقسم إلى 180 حصانا كقوة اساسية، مع قدرة هجينه بقوة 110 حصانا.

انباء عن اقتراب DS4 الجديدة داخل السوق المصري .. تفاصيل

مواصفات السيارة DS4 موديل 2022

ترتكز السيارة DS4 موديل 2022 على جنوط رياضية تصل لـ 20 بوصة، إلى جانب الجنوط القياسية، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.4 متر، وبعرض يبلغ 1.83 متر، وبارتفاع يبلغ 1.47 متر، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تحمل الكثير من اللمسات العدوانية، ومفهوم رباعي الأبواب.

انباء عن اقتراب DS4 الجديدة داخل السوق المصري .. تفاصيل

وتتوسط مقدمة السيارة DS4 موديل 2022 شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب بطريقة هندسية مميزة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومنظومة عادم مزدوجة المظهر، بالاضافة لتقنيات داخلية تتضمن شاشة عرض المعلومات، إلى جانب انظمة الترفيه، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، مع حزمة عالية الأداء من عناصر الحماية والأمان مع دعم قائد المركبة.