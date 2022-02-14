طارق مصطفى: فرجاني ساسي يرغب في العودة للزمالك

قال طارق مصطفى نجم الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن فرجاني ساسي اللاعب التونسي السابق للزمالك اختفي عقب الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال طارق مصطفى فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "فرجاني ساسي يتحدث من أجل العودة إلى الزمالك".

وأضاف: “فرجاني ساسي اختفي بعد رحيله عن نادي الزمالك، كان هنا هناك جماهيرية كبيرة، بجانب اهتمام إعلامي ولكن الآن لا يوجد أى اهتمام أو حتي ينضم للمنتخب التونسي”.

وأردف: "كارتيرون محتاج أنه يركز مع الزمالك ولا ينشغل بأي شئ خارج الملعب".

وأتم: "باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بدأ مباراة بترو أتليتكو الأنجولي يشكل خطأ، ولا يتمتع بمرونة فى الملعب أو يقوم بتغيير طريقة اللعب على حسب المنافس".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.