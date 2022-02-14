اللقاح والإنجاب.. لجنة كورونا تكشف مستجدات تأثير الفيروس |فيديوجراف

مازال فيروس كورونا يحصد العديد من الإصابات إلا أن لجنة مكافحة كورونا أكدت أن تلقي اللقاح يخفف من شدة الأعراض.

تصريحات لجنة مكافحة كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الدول الأوروبية التي رفعت القيود وصلت لمرحلة متطورة من التطعيم باللقاحات تتجاوز 70% من المستهدف.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الدول يوجد بها زيادة في الإصابات لكن حالة الإصابة ليست خطرة، مشيرا إلى أن مصر وصلت لتطعيم من 30% إلى 40% من الأعداد المستهدفة ضد كورونا.

وعن تخوف بعض المصابين من ظهور تجلطات في الرئة بعد التعافي من كورونا قال حسام حسني، إن الأشعة ربما تكون غير دقيقة في رصد تجلطات الرئة وغالبا أن ما يظهر بالأشعة لا يكون جلطة في الرئة ويمكن الشفاء من الأعراض عن طريق البروتوكول العلاجي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.