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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بزنس إنسايدر: مصر ضمن أفضل 10 دول في إفريقيا كواجهة استثمارية

زيادة الإستثمارات
زيادة الإستثمارات

وضع المركز الأمريكي "بزنس إنسايدر"، مصر، ضمن قائمته أفضل 10 دول في إفريقيا، كواجهة استثمارية؛ ليبرز مدى تطور مسيرة التنمية في البلاد من مؤسسات دولية وعالمية تتسم بالشفافية، وذلك بفضل جهود الدولة والحكومة المصرية لتهيئة المجال للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال.

وتتخذ الحكومة المصرية سياسات حكيمة تساعد على زيادة الإستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال وهذا أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حتى ارتفع من 4.600 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 9 مليارات دولار عام 2019.

تعتبر مصر من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي في القارة عن عام 2021 حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي في القارة بقيمة 33.94 مليار دولار وذلك رغم الأثار السلبية العالمية لفيروس كورونا.

برنامج الإصلاح الاقتصادي لـ الحكومة المصرية

وقال المركز إن مصر يعتمد اقتصادها على مجالات اقتصادية متعددة مثل نشاط تصدير الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية؛ وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم البلاد في مواجهة آثار جائحة كورونا.

واستطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث من أكبر 5 اقتصاديات عربية في 2021، كما أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي المصري إلى نحو أكثر من 32 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كذلك إقرار الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن مصر تعتبر الوجهة الأولى في إفريقيا في مجال الإستثمار الأجنبي.

الحكومة المصرية الاستثمارات الاستثمار الأجنبي إفريقيا الدول الافريقية كورونا الإصلاح الاقتصادى جائحة كورونا

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