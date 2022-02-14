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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة زراعات القمح ومكافحة الصدأ والآفات.. صور

لجان الإرشاد الزراعي
لجان الإرشاد الزراعي

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مديرية الزراعة بالفحص المستمر والمرور على زراعات القمح بقرى ومراكز المحافظة، للاطمئنان على عمليات متابعة الآفات التى تصيب المحاصيل وخصوصاً دودة الحشد والصدأ الأصفر فى القمح ومتابعة خطة عمل المديرية للحفاظ على المحاصيل الزراعية. 
 

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وشدد اللواء جمال نورالدين، على ضرورة تكثيف المرور المستمر على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح ورصد أي إصابات وتسجيل الأسم بالمكان والإبلاغ عنها فورا في وقتها، والتكثيف المستمر في عمل الندوات والدورات التدريبية للمهندسين والمزارعين للتوعية.
 من جانبه أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، على لجان المرور بالمنطقة بضرورة تدعيم جميع المأموريات المكلفين بها  أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية، وإرشاد المزارعين ببرنامج الادارة المتكاملة لمكافحة الآفات بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جنى المحصول.

وأشار إلى أن لجان المكافحة تتابع جميع المحاصيل الزراعية بصفة دورية ومستمرة، لمتابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية أو الحشائش لاكتشاف الإصابة على الفور وعدم وصولها إلى الضرر الاقتصادى، وضرورة تكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور.
وأوضح غربية، أنه يتم استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة ولا يتم إستخدام غيرها، والتنسيق المستمر مع إدارة الإرشاد وإدارة المكافحة لعمل تقرير أسبوعي عن أهم الإصابات الموجودة داخل المحافظة، منوها إلى أنه تم الفحص والمرور بقرى " أريمون، البخانيس ، الحمراء، الكفر الجديد ، صندلا ، بلشاشة" بإشراف تنفيذى المهندس جلال محمد، مدير إدارة المتابعة، والمهندس علي الفقي، مفتش المتابعة.

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كفرالشيخ كفر الشيخ وزارة الزراعة الدورات التدريبية مديرية الزراعة محافظ كفر الشيخ

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