بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

رغم انقطاع الكهرباء عنه لأسابيع بسبب عاصفة أروين، تلقى رجل مفاجأة صادمة من أحد أكبر شركات توريد الطاقة في بريطانيا، حيث أرسلت إليه الشركة شيكًا تعويضيًا يزيد عن 2 تريليون جنيهً إسترليني.

ونتيجة لعاصفة أروين التي أثارت الفوضى في بريطانيا مؤخرًا، ظل منزل «جاريث هيوز» بدون كهرباء عندما وصله فجأة شيك بمبلغ صاعق، فبينما كان هيوز يتوقع نوعًا من التعويض من شركة توريد الطاقة الخاصة به، فقد وقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما أرسلوا له شيكًا تعويضيًا بقيمة 2 تريليون جنيه إسترليني.

انتقل هيوز إلى موقع التغريدات تويتر لمشاركة صورة الشيك التي أرسلتها شركة Northern Powergrid إليه، قائلًا: "شكرًا لكم على التعويض Northpowergrid لعدة أيام كنا نعيش بدون كهرباء بعد عاصفة #stormarwen قبل أن أقوم بصرف الشيك، ومع ذلك هل أنتم متأكدون بنسبة 100٪ أنكم تستطيعون تحمل كل هذا المبلغ؟".

لم يكن هيوز العميل الوحيد الذي تلقى شيكات خاطئة من مورد الطاقة، حيث أفادت التقارير بأن شركة Northern Powergrid اعتذرت لـ 75 من عملائها بعد إرسال شيكات خاطئة لهم.

كان الشيك الذي حصل عليه هيوز يحمل الرقم - 2324252080110 جنيه إسترليني (اثنان تريليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونًا وثمانون ألفًا).

رد بعض الأشخاص على تغريدة هيوز يقولون بأنهم يعرفون آخرين تلقوا شيكات بنفس القيمة عن طريق الخطأ، فيما سخر المستخدمون الآخرون من أنه كان يجب على هيوز صرف الشيك.

طلبت الشركة من هيوز رد الأموال، لكنه أخبرهم أن عليهم إرسال طلب استرداد الأموال، كتابيًا.

ورد أحد المستخدمين على تغريدة هيوز، بأن الشركة راسلته وطلبت منه رد الأموال كتابيًا، وانتظر 28 يومًا حتى تتم معالجتها.. ودفع رسوم إدارية بنسبة 1 في المائة.. كما اعتذرت الشركة بسبب سياستها".