الصحف الكويتية تبرز افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي إيجبس 2022 بمشاركة دولية

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الثلاثاء/ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الدولي إيجبس 2022 بمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية.

ففي صحيفة "الأنباء" الكويتية وتحت عنوان " السيسي: أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية " قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الـ 7 الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف نحو 40 مليار دولار.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي، قال في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) أمس، إن المواطن المصري لم يكن يتجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي في الماضي ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ تلك الإصلاحات، تحمل تبعات اقتصادية صعبة»، مبديا ترحيبه بالحضور من الوزراء والشركاء والشركات على وجودهم والذي يشكل دفعة قوية للموضوعات التي تناولها المؤتمر.



وفي صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "السيسي افتتح المؤتمر الدولي «إيجبس 2022» بمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية " قالت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى أن قارة إفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية، وأنه لا يجب أن تدفع الدول الإفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى. وقال السيسي: «إفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدمًا وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل، ونصف سكان القارة بدون طاقة.. الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في إفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.