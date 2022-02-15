شوبير يكشف تفاصيل أزمة اتحاد الكرة بشأن كأس مصر للموسم الماضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل أزمة اتحاد كرة القدم مع بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الشركه الراعية ل اتحاد الكرة لم تمانع فكره إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

واضاف أن الشركه حذرت اتحاد الكرة من توقيع غرامات علي الاتحاد حال إلغاء بطولة كأس مصر لموسم الماضي وفقا للوائح والقوانين

وتابع أن اتحاد الكرة في موقف صعب حيث أن هناك فريق يوافق علي إلغاء البطولة وتحمل تلك العقوبات والآخر يرغب في استكمالها و البحث عن اي مواعيد متاحة لتسكين المباريات.

صبحي يتواصل مع وزير الداخلية بشأن ترتيبات مباراة مصر والسنغال

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن التباحث حول مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب السنغال فى مرحلة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

ناقش وزير الرياضة مع وزير الداخلية ترتيبات اللقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيرى مكثف؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين فى مباراة الذهاب بالقاهرة قبل مباراة العودة بالسنغال أخر مارس المقبل ، كما تم التطرق إلى الحديث عن مختلف نواحي العملية التنظيمية، وكذلك فيما يتعلق بتولي شركة تذكرتي تنظيم التواجد الجماهيري داخل الاستاد.

فى سياق أخر، وجه الدكتور أشرف صبحى مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى بعدم استخدام الملعب الرئيسى بالاستاد، والبدء فى تجهيزه استعداداً للمباراة المرتقبة التى تنتظرها الجماهير المصرية فى مشوار التأهل إلى مونديال العالم لكرة القدم.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لمتابعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجهيزات وترتيبات إقامة المباراة، والحضور الجماهيري المنتظر للمباراة، وجميع التفاصيل المتعلقة باستعداد المنتخب والجهاز الفنى لتلك المباراة المصيرية.