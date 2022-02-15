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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة ابن عمة المطرب رامى جمال

رامى جمال
رامى جمال

أعلنت نريمان السيد زوجة المطرب رامى جمال ، وفاة ابن عمة زوجها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك". 

 

وكتبت ناريمان :" البقاء والدوام لله توفى هانى ابن عمة زوجى.. الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله يارب العالمين ".

 

حفل رامي جمال فى الاسكندرية 

شوق الفنان رامي جمال جمهوره لموعد طرح حفلاته القادمة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “وحشتوني الفترة الجاية في حفلات كتير لكل اللي بيسألوني نبدأ باسكندرية إن شاء الله يوم ٢٥ وبعدها القاهرة إن شاء الله ”.

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بمناسبة عيد الحب.. رامي جمال في مسابقة مع متابعيه عبر «إنستجرام»

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بعد غياب.. رامي جمال يعلن موعد حفلته القادمة بالإسكندرية

رامى جمال يطرح أغنية حكايات جميلة

وطرح الفنان رامى جمال، "حكايات جميلة" وهى آخر أغنيات ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

رامي جمال طرح أغاني ألبومه بشكل متتابع بحيث أغنية كل فترة، وكان آخرهم بعنوان "مش حابب"،  وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

 

واستقبل رامي جمال، مطلع العام الجديد بطرحه أغنية "الجو جامد" وهى التاسعة من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

 

وكان رامى جمال، طرح "في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

 

الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

من الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال أغنية حكايات جميلة الفنان رامي جمال المطرب رامي جمال نجوم ريكوردز احمد ابراهيم عمرو الشاذلي

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