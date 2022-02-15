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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 40 جنيها للمادة .. ننشر ضوابط تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي.. الأعلى للجامعات: الفصل الدراسي الثاني ينطلق السبت

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


40 جنيها للمادة .. ننشر ضوابط تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي
 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط تقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفنى.


شوقي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد جوته لرفع مستوى تدريس اللغة الألمانية بالمدارس


وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع معهد جوته، المركز الثقافي التابع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لترسيخ التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته في مجالات دراسة وتدريس اللغة الألمانية، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة السيد فرانك هارتمان.

 

مدن جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لتسكين الطلاب المغتربين والوافدين

 

أنهت مدن جامعة القاهرة استعداداتها لاستقبال الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم بالمدن الجامعية خلال الفصل الدراسي الثاني وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من المدن، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، إلى جانب تركيب شبكة حديثة للإطفاء ومكافحة الحرائق.

 

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

 

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت المقبل 19 فبراير ويستمر حتي الخميس 9 يونيو المقبلين.


هالة السقا تفوز بجائزة COMSTECH عن أفضل ورقة بحثية بجامعة دمياط


تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط، بخالص التهاني للدكتورة هالة أحمد السقا الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات، بكلية العلوم والقائم بعمل رئيس قسم الرياضيات بمناسبة فوزها بجائزة COMSTECH 2021 عن أفضل ورقة بحثية في الرياضيات.

 

رئيس جامعة حلوان: نعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب واكتشاف مواهبهم

قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تقوم بدعم بكامل "كورال مصر" كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

 

ناسا والبحوث الفلكية تحتفل بـ "عيد الحب"

 

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة نشرها الموقع الرسمي لوكالة ناسا الفضائية احتفالاً بعيد الحب .

 

ننشر تفاصيل أول مدرسة مصرية لتأهيل وتهيئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

 

تستعد مجموعة مدارس 30 يونيو، التابعة لوزارة التربية والتعليم، لافتتاح أول مدرسة من نوعها متخصصة في تهيئة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة القابله للدمج .

 

لليوم الثاني.. طلاب جامعة عين شمس يواصلون زيارتهم لـ إكسبو دبي 2020


يواصل طلاب جامعة عين شمس من الموهوبين زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي ومعرض إكسبو ٢٠٢٠.

 

التعليم العالي: إجراءات مشددة بالفصل الدراسي الثاني ومنع دخول غير الحاصلين على اللقاح

 

جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم منع دخول الطلاب للحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد ذلك إلى جانب الإجراءات الاحترازية المشددة .

 

مستقبل وطن المنيا يختتم فعاليات مسابقة اوائل الطلبة على مستوى المحافظة


اختتم اليوم حزب مستقبل وطن بالمنيا فعاليات مسابقة اوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمرحلة الثانوية والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك على مسرح مديرية التعليم.

 


بدء أعمال لجنة اختيار رؤساء ومراقبى لجان الثانوية العامة بقنا
 

بدأت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة اختيار المرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ م، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ولمدة ٣ أيام.

 

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