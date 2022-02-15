انقسام في إسرائيل.. نتنياهو يدعو لخروج مظاهرات كبري ضد نفتالي بينيت

دعا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل السابق، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة مظاهرة كبرى ضد سلفه الحالي، نفتالي بينيت، الخميس المقبل.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر منصة تويتر، طالب من خلاله مواطنيه الإسرائيليين بالخروج في مظاهرة كبيرة ضد بينيت، بسبب تورط جهاز الشرطة الإسرائيلي في عمليات تجسس على مواطنين.

وأوضح نتنياهو، في تغريدته أنه يدعو المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرة كبيرة في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، بعد غدا، في أحد الميادين الكبرى بمدينة تل أبيب، وهو ميدان "هبيما" بوسط المدينة.

وكان بينيت، قد طالب من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برنامج "بيجاسوس" التي تنتجها مجموعة ” الإسرائيلية.

وقرر بينيت، قبل يومين، فحص الـ26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت صحيفة هآرتس، إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيجاسوس التابع لشركة “NSO” الإسرائيلية.