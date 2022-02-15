لميس الحديدي تعرض صوراً لملعب مباراة مصر والسنغال في داكار..فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب للفيفا لتأجيل مباراة الإياب لمدة أربعة وعشرين ساعة لإعطاء فسحة من الوقت للاعبين لأخذ قسط من الراحة عبر أربعة أيام لان ثلاثة أيام قليل جداً .

وعرضت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" صورا لإستاد السنغال الذي سيشهد المباراة، واصفة إياه بالضخم، حيث جرى تطويره وهو حديث جداً أنفقت عليه عشرات الملايين من الدولارات.

وناشدت الحديدي كافة الجهات المعنية باستعداد استاد القاهرة والمسئولة عن تحديد عدد الحضور من الجماهير أن تكون هناك زيادة في أعداد الحاضرين قائلة : “ أتمنى أن يمتلئ الإستاد كاملاً على الأقل ستين ألف من الجماهير وهي قوة تشجيعية مهمة للمنتخب المصري نحتاجها في المباراة الأولى ”.

أتمت : لو الطاقة الاستيعابية 72 ألف مقعد ممكن عشان الإجراءات الاحترازية، وبنسيب مسافات يحضر على الأقل 50-60 ألف ".