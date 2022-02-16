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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال أقل من 10 سنوات

الثعلبة
الثعلبة

يعد علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال من أكثر الأشياء التى تبحث عنها الأمهات لمساعدة صغارها فى التخلص من هذا الداء.

والثعلبة أحد أمراض المناعة الذاتية التى تسبب تساقط الشعر بطرق متعددة أشهرها البقع مما يجعل الأمهات يرغبن فى معرفة علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال خاصة أنه من المعروف أن الأدوية الطبية تحقق نتائج مضمونة فى هذه الحالة ولكن يجب قراءة النشرة الداخلية لـ علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال.

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قبل البدء شراء علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال  يجب عرض الطفل على الطبيب المختص للحصول على أفضل النتائج فى أسرع وقت .

نعرض لكم كيفية علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline” .

تستمر نوبات  تساقط الشعر الفردية لمن يعانون من داء الثعلبة أقل من عام وينمو الشعر مرة أخرى دون علاج وقد يعاني هؤلاء المرضى من نوبات متكررة من تساقط الشعر والتي تنمو تلقائيًا أو تستجيب للأدوية بسرعة.

بعض مرضى الثعلبة الوضع أصعب لديهم حيث لا ينمو الشعر من تلقاء نفسه وقد لا يستجيب للعلاجات المختلفة، وفي هذا الوقت لا توجد وسيلة للتنبؤ بالمرضى الذين سيكون لديهم مشاركة محدودة ومختصرة ومدة استمرار تساقط الشعر.
 

الثعلبة
الثعلبة


ينمو الشعر من جديد فى بعض فراغات تساقط الشعر بسبب الثعلبة تلقائيًا دون علاج، ومع ذلك يهتم معظم المرضى والأسر بالعلاج لتسريع إعادة نمو الشعر.

ويختلف العلاج  وفق أمور عديدة من بينها عمر المريض ، ومدى انتشار تساقط الشعر ، ومدة تساقط الشعر ، وغيرها من المشاكل الطبية.

قد يوصي أطباء الأمراض الجلدية للأطفال في Nationwide Children's بالخيارات العلاجية التالية: الستيرويدات الموضعية، وحقن الستيرويدات، والمينوكسيديل الموضعي (روجين)، والمهيجات الموضعية والعلاج المناعي ، أو الحبوب التي تقلل من جهاز المناعة.

كورتيكوستيرويد
كورتيكوستيرويد

الأطفال بعمر 10 سنوات وأصغر
غالبًا ما تبدأ داء الثعلبة في مرحلة الطفولة، إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التأقلم مع تساقط الشعر، فيمكن أن يساعد العلاج غالبًا في إعادة نمو الشعر، وخيارات العلاج للأطفال بعمر 10 سنوات وأصغر، هي:

الكورتيكوستيرويد على البقع الفارغة : تساعد الكورتيكوستيرويدات القوية التي تصرف من خلال روشتة الطبيب في إعادة نمو الشعر ويمكنك تطبيق هذا الدواء مرة أو مرتين في اليوم و بالنسبة للأطفال ، يمكن أن يكون هذا وحده علاجًا فعالاً.

المينوكسيديل: المعروف باسم العلامة التجارية Rogaine®، يمكن أن يساعد المينوكسيديل في الحفاظ على إعادة النمو بعد التوقف عن استخدام الكورتيكوستيرويد وله آثار جانبية قليلة  لذا فهو يعد خيارًا جيدًا للأطفال وبالنسبة للأطفال أكبر من 10 سنوات تعتمد خيارات العلاج على تساقط الشعر.

علاج الثعلبة من الصيدلية للأطفال

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