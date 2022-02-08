توحد وتشتت.. خطورة تعرض الأطفال للشاشات الإلكترونية

كشفت إيمان جابر، مديرية إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بوزارة الصحة، عن خطورة تعرض الأطفال للهواتف قبل عمر الـ 10 سنوات، قائلة: فكرة تعرض الأطفال دون سن العامين للشاشات أمر خاطئ تماما".

وأضافت "إيمان جابر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الشاشات الإلكترونية تؤثر بالسلب على الطفل وصحته، متابعة:" تعرض الأطفال بشكل مستمر للشاشات سيتسبب في إصابته وتأخر في النطق".

وأوضحت أن تعرض الأطفال للألعاب الإلكترونية تؤثر بشكل كبير على التركيز لديهم، متابعة:" الألعاب يمكن أن تتسبب للطفل تشتت وتوحد.

ولفتت إلى أن تعرض الأطفال للشاشات يمكن أن تصيب الطفل بدرجة من درجات التوحد، متابعة:" لما الطفل يقضي وقت قدام الشاشات وينعزل عن الواقع الحقيقي يمكن أن يصاب بالتوحد والرهبة من الآخرين".