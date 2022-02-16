ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: حريصون على استمرار التعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات

أجرى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، زيارة، إلى مقر مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين المركز والبرنامج منذ عام 2008.

واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، أنشطة المركز المختلفة في المجالات ذات الصلة بحفظ وبناء السلام، كتغير المناخ والتنمية وتمكين المرأة وتعزيز السلم والأمن، مشيرا إلى ارتباط تلك المجالات، بعدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما أشار إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية، والعملية التحضيرية الجارية للنسخة الثالثة منه، معربا عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع البرنامج في إطار المنتدى.

من جهته، أبدى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي اهتمامه بالتعرف على أنشطة المركز المختلفة، مؤكداً أهمية التعاون القائم معه، وحرصه على استمراره مستقبلاً ومواصلة تعزيزه.