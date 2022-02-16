عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: حريصون على استمرار التعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات

الممثل المقيم لبرنامج
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى في مركز القاهرة

أجرى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، زيارة، إلى مقر مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين المركز والبرنامج منذ عام 2008.

واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، أنشطة المركز المختلفة في المجالات ذات الصلة بحفظ وبناء السلام، كتغير المناخ والتنمية وتمكين المرأة وتعزيز السلم والأمن، مشيرا إلى ارتباط تلك المجالات، بعدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما أشار إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية، والعملية التحضيرية الجارية للنسخة الثالثة منه، معربا عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع البرنامج في إطار المنتدى.

من جهته، أبدى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي اهتمامه بالتعرف على أنشطة المركز المختلفة، مؤكداً أهمية التعاون القائم معه، وحرصه على استمراره مستقبلاً ومواصلة تعزيزه.     

مصر الأمم المتحدة منتدى أسوان للسلام والتنمية منتدى أسوان للسلام تغير المناخ منتدى أسوان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السفير أحمد عبد اللطيف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تستقبل وفدا من الخارجية النيجيرية| صور

شكري يبحث تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال تغير المُناخ

لتنشيط السياحة.. سفير مصر بسراييفو يلتقي الصحفيين والمؤثرين في البوسنة والهرسك

الجروان: أقدر دور الرئيس السيسي واهتمامه بالتنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية

المصرية للشراكة من أجل التنمية تنفذ مشروعاً لمكافحة الملاريا في جنوب السودان

شكري: مصر ستستغل مخرجات مؤتمر جلاجسو للبناء عليها في الدورة COP27|صور

وصول أكبر شحنة مصرية من الأدوية والمواد الغذائية إلى مرفأ بيروت.. صور

وزير الخارجية يبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة المناخ مع مسئولة ألمانية| صور

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك

سفير مصر في ليلونجوي يسلم خطابا من سامح شكري إلى وزيرة خارجية مالاوي

3 شهور فترة سماح.. حماية المستهلك: ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع|فيديو

عيسى: قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يسبب خسائر ضخمة..فيديو

قصة امرأة اشترطت أن تكون زوجة ثانية والسبب غريب.. اعرف ماذا حدث لها؟

حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين من الشركات بحل مشكلات المستهلكين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ