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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائها السفير المصري في كمبالا

نائب رئيسة الوزراء الأوغندية تشيد بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية بأوغندا

النائبة الأولى لرئيسة
النائبة الأولى لرئيسة الوزراء الأوغندية تلتقي السفير المصري

استقبلت النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شئون شرق أفريقيا"ريبيكا كاداجا" اليوم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين.

وقد ثمنت "كاداجا" العلاقات الممتدة التي تجمع مصر وأوغندا، مُشيدةً بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية في أوغندا خلال الشهور الأخيرة، والتي تتماشي مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، معربةً عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلاً في المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخماً كبيراً مؤخراً، بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الإفريقية، مستعرضاً المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخراً، ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة "جينجا"، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، بجانب المشروعات التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.

 

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