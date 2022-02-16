جهاز حماية المستهلك: البعض يتصوّر أننا «بنخترع» قرارات وإجراءات وهذا غير صحيح|فيديو

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البعض يتصور أننا "بنخترع" قرارات واجراءات في الجهاز ولكن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدا أن كتابة العمر الافتراضي على السلعة أصبح ضرورة مثله مثل كتابة فترة الضمان.

وأضاف أيمن حسام، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه منحنا فترة سماح 3 شهور لأصحاب المصانع والشركات لكتابة العمر الافتراضي، مشيرا إلى أن هذا الامر متبع في أوروبا منذ عام 1921.

وتابع أيمن حسام، أنه ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع بداية من 1 مايو القادم .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه سنطبق الغرامة على أصحاب الشركات والمصانع في حالة عدم الإلتزام لكتابة العمر الافتراضي على السلع، مؤكدا أنه ألزمنا الشركات بحل المشكلات في حالة عدم كتابة العمر الافتراضي على السلع حتى اذا وصل الامر إلى استبدال المنتج نفسه .





