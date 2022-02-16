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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

فاز فريق مانشستر يونايتد على برايتون بهدفين دون مقابل  في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف الأول لمانشستر يونايتد جاء عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديد رائعة بيمناه.

وأحرز مواطنه برونو فيرنانديز الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 97 من هجمة مرتدة حيث استطاع مراوغة فيلتمان وسانشيز حارس مرمى برايتون، مسكنًا الكرة الشباك.

ولعب برايتون المباراة منقوصا منذ الدقيقة 54 بعد تحصل لاعبه دانك على البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 43 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

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