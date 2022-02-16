أزمة تاريخية أم صراع على الطاقة.. «إيرينا تسوكرمان» تكشف لـ«صدى البلد» حقيقة الوضع الإنساني في أوكرانيا|حوار

الدب الروسي يسعى لخنق أوروبا

- الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تاريخية، أم صراع موارد؟

- ترقب دولي لاجتياح الدب الروسي للحدود

ايرينا تسوكرمان المحامية والمحللة في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي لـ صدى البلد:

- البيت الأبيض لا يقدم جديدًا

- أوكرانيا بوابة الطاقة والغذاء لأوروبا

- الوضع الإنساني كارثي.. والمساعدات لا تكفي

- الدب الروسي يسعى لخنق أوروبا

حشدت روسيا أكثر من 100 ألف من قواتها قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من غزو محتمل، خاصةً أن التدريبات المشتركة التى تجريها موسكو مع بيلاروسيا بين 10 و20 فبراير تعنى أن الجيش الروسى يطوق أوكرانيا تقريبا.

ويتوقع المجتمع الدولي غزوا روسيا لأوكرانيا خلال أيام، ما لم يتم تقديم الحل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الإتحاد الأوربي إما عسكريا أو دبلوماسيا، حتى يتجنب الشعب الأوكراني مأساة إنسانية لن يتعافى منها قريبا.



وفي هذا الصدد يحاور موقع صد البلد ايرينا تسوكرمان ، المحامية والمحللة في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي، والمحلل الجيوسياسي والأمني، والرئيس التنفيذي لشركة Scarab Rising، Inc.، شركة إعلامية واستشارات أمنية، ورئيس تحرير صحيفة واشنطن أوتسايدر، حول الوضع الحالي الأمني والإنساني بين روسيا وأوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 13300 شخص وإصابة 25 ألف جريح منذ عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ايرينا

وأُرغم 1،4 مليون شخص على مغادرة ديارهم والفرار إلى مناطق أوكرانية أخرى، في حين نزح نحو مليون لاجئ إلى الدول المجاورة.



الوضع الإنساني في أوكرانيا

1. في البداية، سيدة إيرينا، هل يمكنك توضيح الوضع الحالي في أوكرانيا، خاصة الوضع الإنساني؟

تعتبر أوكرانيا دولة غنية بمواردها وثرواتها، لكنها واجهة صعوبات كبيرة منها الفقر والفساد الحكومي خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ أندلاع الأزمة مع روسيا عام 2014، حتى وصلت الى تسجيل 40% من السكان تحت خط الفقر لعام 2020.



وأسفر هذا النزاع عن مقتل أكثر من 13300 شخص وإصابة 25 ألف جريح منذ عام 2014، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأُرغم 1،4 مليون شخص على مغادرة ديارهم والفرار إلى مناطق أوكرانية أخرى، في حين نزح مليون لاجئ إلى الدول المجاورة.

وبات حوض دونيتس إحدى أكثر المناطق المزروعة بالألغام في العالم كأفغانستان والعراق.



وتسيطر روسيا على معظم مفاصل الحكومة في أوكرانيا بشكل غير شرعي مما أدى الى تفشي الفساد الإداري داخل الحكومة، وتكدس الموارد والثروات داخل العاصمة كييف، ونزوح أفراد الطبقة الوسطى من الشعب الى العاصمة لقلة موارد باقي المدن رغم أهميتها.



وعلى الرغم من تراجع مستوى الفقر خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصة تحت إدارة زيلنسكي، فإن البلاد لا تزال في حالة إقتصادية هشة.



ولا يزال المدنيون عرضة للخطر للآثار المحتملة للحرب التي تتحدث عنها جميع وسائل الإعلام حول العالم الأيام الماضية، والتي سيصل مداها الى جميع مناحي الحياة اليومية المختلفة للمواطن.

كما لجائحة إنتشار فيروس كورونا، والنزاع المسلح في الشرق بالغ الأثر في إنخفاض مستوى الإقتصاد وتأثير سلبي كبير على التجارة والسفر مما يعزز من زيادة الفقر الذي خلف 3.4 مليون شخص في حاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة، كما تقدر الأمم المتحدة أن هناك 854000 نازح داخليا في أوكرانيا





2. ما هو الوضع الإنساني الذي يواجهه المواطن الأوكراني بسبب الضغط الروسي الحالي؟

أُجبر 1.5 مليون أوكراني على الفرار من ديارهم وهم مشردون حاليًا داخل البلاد، كما أدت أكثر من ثلاث سنوات من الصراع إلى نزوح أكثر من مليوني أوكراني من ديارهم.

أُجبر أكثر من 100،000 شخص من أوكرانيا على طلب اللجوء في بلدان أخرى.

ونتيجة للتصعيد الجديد من قبل روسيا، قد يواجه الأوكرانيون ليس فقط فقرًا إضافيًا وتدميرًا للبنية التحتية الرئيسية، ولكن أزمة لاجئين جديدة، خاصة إذا تحركت روسيا لتقسيم البلاد على طول الطريق حتى كييف، فيمكن تهجير ملايين آخرين.

التحرك العسكري

3. ما هي أكبر مشكلة يواجهها المواطن الأوكراني الآن؟

بحلول عام 2020 ، أثرت الأزمة الإنسانية في شرق أوكرانيا على 4.4 مليون شخص وأدت إلى نزوح 1.6 مليون شخص، وأدت الأزمة الى عدة تحديات منها، انعدام الأمن الغذائي، وتدمير الممتلكات، والآن الخوف المحتمل على السلامة، إلى خلق شعور بالتوتر على المدى الطويل.

وقتل أو جرح أكثر من 10000 مدني نتيجة صراع الانفصاليين وحدهم، في عام 2020 ، تم توفير 28 % فقط من التمويل الإنساني اللازم لهذا العام وحده، وقد أدى الصراع في شرق أوكرانيا إلى مقتل 94 مدنيًا في عام 2020 وحده، مع استمرار القتال النشط حتى خلال المراحل الأولى من الوباء.

وكان القصف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب حياة يومية لأولئك الذين بقوا في المناطق التي مزقتها النزاعات، كما كان اضطراب ما بعد الصدمة ، وعمليات الإغلاق ، والتوتر تأثير مدمر على العائلات.

ويعاني الأطفال من أشكال مختلفة من الصدمات النفسية وتمزق العائلات من قبل في شرق أوكرانيا، كما يوجد في أوكرانيا أعلى نسبة من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بالأزمة الإنسانية على مستوى العالم، حيث فقد مئات الآلاف إمكانية الحصول على معاشاتهم التقاعدية (300000 على الأقل) .. وقد عانى ما يقرب من 40%من سكان ولايتي دونيتسك ولوهانسك من الإجهاد، الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الجمع بين آثار القتال وتأثيرات جائحة كورونا.

4. ما هي أكثر المشاهد البشرية إيلامًا التي رأيت الأوكرانيين يعانون منها في الوقت الحالي؟

إنه لأمر مؤثر للغاية أن ترى المدنيين دون أي استعداد عسكري على الإطلاق يحملون السلاح ويستعدون للمشاركة في القتال النشط للمساعدة في المجهود الحربي بسبب الطبيعة الوجودية للتهديد بالإضافة إلى حقيقة أنه بعبارات بسيطة ، فإن الجيش الأوكراني تم تدريبه جيدًا على مدار 8 سنوات من الحرب ولكن الجيش الروسي يفوقه عددًا وتسليحًا.

وبكل بساطة تفوق روسيا العسكري كبير للغاية والعديد من هؤلاء الناس فقراء بالفعل يعانون من جميع أنواع النقص، وهم خائفون على حياتهم، وتعبوا من الحرب، ولديهم شعور بعدم وجود مكان يذهبون إليه.

علاوة على ذلك، من أكثر الأشياء التي رأيتها صدمةً هي رسومات الأطفال التي تعكس الصدمة التي تعرضوا لها من الصراع، والتي أظهرت ألمًا شديدًا وصدمة نفسية.

ولا توجد مساعدات كافية تقريبًا للحد من هذه المشكلة ؛ لن يؤدي تجدد القتال إلى إعادة فتح الجروح القديمة فحسب، بل سيؤثر أيضًا على المزيد من الأشخاص والأطفال الصغار الذين ولدوا منذ ذلك الحين.

و في ظل كل هذا، لا تزال هناك مشاهد من الصراع - أفراد ومدنيون مشوهون ، وبنية تحتية متهالكة لم يتم إعادة بنائها واستمرار القصف الذي ترك أجزاءًمن البلاد بلا مياه نظيفة، وإغلاق المصانع، والأعمال التجارية ، وبصفة عامة يخيم الشعور بعدم اليقين واليأس على الرغم من التقدم الداخلي الذي تم إحرازه في العديد من المجالات في السنوات العديدة الماضية.

رؤية الأطفال الذين أصيبوا بفقدان أطرافهم نتيجة لحوادث التعدين أو القصف هو مشهد لا ينسى والآن هناك احتمالات أكثر من ذلك بكثير.

5. هل ستشن روسيا حربا عسكرية ضد أوكرانيا، أم انها مجرد تهديدات فقط؟

صرحت روسيا أنها تنقل بعض القوات التي شاركت في تدريبات بيلاروسيا إلى الوطن ، لكنها لم تعلق على معظم القوات التي تطوق أوكرانيا من ثلاث جهات.

وعلاوة على ذلك، قاموا مؤخرًا بنقل المزيد من الأسلحة إلى المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالقتال؛ وكانت هناك مقاطع فيديو للذخيرة والأسلحة يتم نقلها إلى مواقع في مناطق على بعد 25 كم من خاركيف، إحدى المدن المركزية في أوكرانيا والتي يبدو أنها واحدة من الأهداف الأساسية في حالة اندلاع الأعمال العدائية.

إن نقل العديد من القوات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة والاحتفاظ بها لأشهر في كل مرة يعد مكلفًا وقد أدلى بوتين بالعديد من التصريحات العلنية المتطرفة لدرجة أن شعبه يتوقع بعض النتائج - إما تنازلات سياسية كبيرة بصرف النظر عن رفع عقوبات Nordstream 2 أو بعض المظاهر المادية للنصر.

ولم يذكر الرئيس الروسي بوتين بشكل قاطع أنه لن يغزو وأن التوترات ستحل سلميا.

في الواقع، استمر في اتهام الناتو وأوكرانيا بأنهما يشكلان تهديدًا ووصف قادة أوكرانيا بالفاشية.

و تشمل المؤشرات الأخرى للقتال العسكري المحتمل ارتفاع هجمات الحرب المختلطة ، وقوائم مسربة من السياسيين الموالين لروسيا والتي ترحب روسيا بهم كمسؤولين في حكومة أوكرانيا الجديدة، وحوادث الاستفزاز في أوديسا، وهي محاولة انقلاب منعتها الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، وأدلة على تحرك القوات في موقع هجوم.

ولم تفعل روسيا شيئًا لمنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية من إجلاء الأفراد والمواطنين، وسمحت للولايات المتحدة بتدمير معداتها في السفارة السابقة وفقًا لأمر وزارة الخارجية.

وكل هذا يشير إلى احتمال كبير للقتال ؛ يبقى السؤال ما إذا كانت ستقتصر على الضربات الجوية على البنية التحتية الرئيسية لانتزاع تنازلات رمزية وعدم فقدان ماء الوجه ، وما إذا كنا سنشهد عمليات خاطفة للسيطرة على لوهانسك ودونيتسك ، وهما منطقتان يسيطر عليهما الانفصاليون وفقدان الأرض مؤخرًا أمام القوات الأوكرانية، أو ما إذا كان سيكون صراعًا واسع النطاق وطويل الأمد مع دخول كامل لجميع القوات الروسية الموجودة ومقاومة شرسة من المقاتلين.

و يبدو أن المخابرات الأمريكية حتى الآن تشير مباشرة إلى الخيار الأسوأ حيث تتطلع روسيا إلى الاستيلاء على العاصمة وتدميرها وتقسيم البلاد واستبدال الحكومة، في حين تعتقد حكومة أوكرانيا أن القتال قد لا يزال ممنوعًا وأن هذا نوع من البلاغة يشجع فقط العدوان المحتمل.

القوات الاوكرانية

6. لماذا يواصل الدب الروسي صراعه مع أوكرانيا حتى الوقت الحاضر، هل هو لأسباب تاريخية، أم أنها صراع على الموارد الطبيعية؟

منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، كانت روسيا تتطلع إلى العودة إلى مستوى التأثير الماضي سواء عن طريق تولي زمام اللأأمور في الجمهوريات السوفيتية السابقة أو تحويلها إلى مجالات النفوذ - على الرغم من الحقائق الاقتصادية والسياسية التي تجعل مثل هذا التعهد باهظا ويصعب تحقيقه والحفاظ علىه.

وهذا هو ما يثير قلق روسيا بشأن فقدان الأرض والتأثير في أوكرانيا جنبا إلى جنب مع الإشارات الواضحة من إدارة بايدن بناء على التجارب السابقة مع أفغانستان، ونوردستيم 2، والحوثيين في اليمن انه لن يشارك في منع العدوان و أن بايدن منفتح لعقد وإبرام صفقات مع روسيا وهي على استعداد لتقديم تنازلات سياسية نيابة عن الحلفاء الأضعف في جميع أنحاء العالم كثمن لالتزامات الطاقة و "الدبلوماسية".

وفي الوقت نفسه، قام بوتين بنشر دعاية في روسيا منذ عقود واتهموا زورا الأوكرانيين بدعم الإبادة الجماعية ضد السكان الروس كجزء من التطهير العرقي.

لقد كانت هذه خطوة نموذجية من قبل موسكو منذ أيام الاتحاد السوفيتي لمحاولة اللعب على الأقسام العرقية واستخدام لغة "التحرير" للحفاظ على السيطرة.

وتعتبر أوكرانيا مصدر رئيسي للإتحاد الأوروبي، ليس فقط في توفير الطاقة، لكن أيضا في توفير سلع أساسية ومنتجات وخامات وموارد حيوية لأوروبا، مما يعتبر ملاذ هام لروسيا أن تسيطر على أوروبا من خلال السيطرة على موارد أوكرانيا.

الرئيس بوتين

7. ما هي رؤيتك للموقف الأمريكي والأوروبي من الصراع الذي تخوضه أوكرانيا مع روسيا في الوقت الحاضر؟

أوكرانيا لا تخوض أي صراع!

لقد كان عدوان روسيا من جانب واحد بالكامل، ولاحظ كل من الأطراف الأمريكية والأوروبية ذلك.

ومع ذلك ، فهم ببساطة غير مستعدين لإرسال أي قوات للدفاع عن أوكرانيا د، ولا لفرض أي عقوبات استباقية على روسيا جزئيًا بسبب الخوف وجزئيًا بسبب الفساد.

تعهدت جميع الأطراف بفرض عقوبات صارمة في حالة التصعيد ، بما في ذلك إغلاق Nordstream 2 للأبد ، لكن عدم استعدادهم لاتخاذ أي تدابير على الإطلاق لمنع روسيا من مهاجمة خارج المناقشات الدبلوماسية المعتدلة يثير تساؤلات حول هذه الالتزامات.

يمكن أن يكون الصراع ضارًا للغاية ومضرًا لأوروبا وحتى للولايات المتحدة بطرق لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد تشمل توسيع نطاق الصراع ليشمل صراعات فردية مجاورة مثل بولندا، وتصعيد الحرب المختلطة في كل من أوروبا الشرقية ودول أخرى.

دول البلطيق المستمرة بالفعل ، أزمة لاجئين كبيرة ، ارتفاع أسعار الطاقة ، هجمات على خطوط الأنابيب ، انهيار اقتصادي مدمر ، وفي أسوأ الأحوال ، ترسيخ طويل الأمد للمصالح الموالية لروسيا في أوروبا الشرقية مع تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة للجميع الدول الغربية.

8. هل تعتقدين أن الموقف الأمريكي هو مجرد وسيلة لاستغلال الجانب الأوكراني ضد روسيا؟

يدرك الرئيس بايدن تماما أن روسيا لا تواجه أي تهديدات من أوكرانيا أو من الناتو واستخدمت Demagoguery لمحاولة إنشاء ذريعة لاستغلال الضعف الحالي للولايات المتحدة ونقص القيادة الأوروبية للسيطرة بشكل أكبر قدر ممكن.

ولكن بعيدا عن مساعدة أوكرانيا بتهديداته الخمولية، فإن إدارة بايدن تعمل بالفعل مع روسيا لإجبار أوكرانيا على تنازلات غير مرغوب فيها لن تنتهي أبدا.

9- ما مدى الدمار من وجهة نظرك الذي ستواجهه أوكرانيا في حالة المواجهة العسكرية مع روسيا ؟

السيناريو الأسوأ هو صراع دموي للغاية مع سقوط العديد من القوات من كلا الجانبين وعدد كبير من الضحايا المدنيين والبنية التحتية على الجانب الأوكراني.

ومن المحتمل أن تكون معنويات القوات الروسية محبطة من الاضطرار إلى خوض حرب لأسباب غير واضحة ، لكنها أفضل تجهيزًا وأكثر عددًا.

ولكن من المرجح أن يظهر الأوكرانيون مقاومة شرسة، لذلك على عكس العديد من التوقعات، بما في ذلك من بايدن، من المرجح أن يكون التقدم الروسي نحو العاصمة أبطأ بكثير مما كان متوقعًا.

ومع ذلك، إذا استكملت روسيا تقدمها بالهجمات الصاروخية والحرب الهجينة على الشبكة الكهربائية والبنية التحتية الأخرى، فإن الدمار الذي سيحدث لأوكرانيا سيكون كبيرًا للغاية.

و أوكرانيا ليس لديها النية ولا الوسائل للتقدم إلى الأراضي الروسية ؛ ستكون هذه حربًا دفاعية يتم خوضها بالكامل داخل حدود أوكرانيا وقد يستغرق الأمر عقودًا للتعافي حتى لو تم دفع روسيا أو فشلت في التقدم إلى العاصمة.

وإذا استولت روسيا على الدولة، فمن المرجح أن تزيح الحكومة بنظام دمية فاسد مناهض للديمقراطية، وتعكس الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتقسيم البلاد وتتسبب في مشاكل كبيرة على الصعيد العالمي ، وليس محليًا فقط.