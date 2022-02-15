البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن محادثة بايدن وماكرون حول أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا دعمهما المستمر للمسار الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين ناقشا الجهود الدبلوماسية وجهود الردع الجارية بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء ردًا على الحشد العسكري الروسي على طول حدود أوكرانيا، بما في ذلك استعدادهم لفرض عواقب وخيمة وتعزيز القدرات الدفاعية في الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وكان قصر الإليزية قال في وقت سابق، إن الرئيس ماكرون اتفق، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، على ضرورة "التحقق" من صحة الانسحاب الروسي الجزئي من حدود أوكرانيا، في "أول إشارة مشجعة".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه خلال محادثة استمرت نحو ساعة، دعا ماكرون وبايدن إلى "الحفاظ على التنسيق التام" في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا أعلنت اليوم الثلاثاء، أن عددًا من وحداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية بصدد العودة إلى قواعدها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأنباء، إذ قال المتحدث باسمها، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وأضاف كوناشينكوف أن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها؛ ويشمل ذلك الدبابات ومضخات الصوت AMPV ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت السلطات الأوكرانية إن كييف ودول الغرب نجحوا في تخفيف التصعيد الروسي على الحدود.