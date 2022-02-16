جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية طحانوب بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

استمرارا لدور جامعة بنها فى خدمة المجتمع المحلي، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

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وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد الكلية، إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أن القافلة شارك فيها أعضاء لجنة تنمية البيئة والمجتمع بالكلية، وهم الدكتورة هنادي عبد الله، والدكتورة يارا نبيل زكي، والدكتورة رغدة نصر إبراهيم، والدكتورة سمية سراج الدين، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة غدير عبد العظيم، وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.

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