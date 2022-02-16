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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية طحانوب بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

استمرارا لدور جامعة بنها فى خدمة المجتمع المحلي، نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

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وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد الكلية، إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أن القافلة شارك فيها أعضاء لجنة تنمية البيئة والمجتمع بالكلية، وهم الدكتورة هنادي عبد الله، والدكتورة يارا نبيل زكي، والدكتورة رغدة نصر إبراهيم، والدكتورة سمية سراج الدين، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة غدير عبد العظيم، وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها مبادرة حياة كريمة محافظة القليوبية شبين القناطر

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