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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمريكية تابيثا ليبيك تطلق أحدت كليبات ألبومها الجديد من سيوة

المطربة الأمريكية
المطربة الأمريكية تابيثا ليبيك

انتهت المطربة الأمريكية تابيثا ليبيك الشهيرة بلقب "آمون ستار" من تصوير أحدث أغنياتها "Love Me" والمقرر ظهورها للنور خلال أيام بشكل فيديو كليب.

وتقدم تابيثا ليبيك تجربة غنائية وبصرية مثيرة للجدل خلال العمل الجديد حيث يعد أول كليب غنائي يتم تصويره بالكامل داخل معبد آمون الأثري في منطقة واحة سيوة.

وتسير آمون ستار عبر الكليب الجديد على نهج حلقات مسلسل مغامراتها الفنية في الأماكن الأثرية في مصر،  حيث سعت لإطلاق كل أغنية من ألبومها الجديد بشكل فيديو كليب يتم تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة التي لم يصور داخلها من قبل أي عمل فني، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو في الأهرامات، مروراً بقصر شامبليون التاريخي في وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود في دهشور.

وتعد أغنية "Love Me" رابع أغنيات ألبوم ليبيك الجديد الذي يحمل اسمها الفني "آمون ستار"،  وتنطلق به نحو العالمية من مصر، واستوحت لقبها الغريب من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

تابيثا آن ليبيك Tabitha Anne lebec أو "إليز ليبيك" هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتئ اطلقت أول مولفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من. القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار Amun Starr".

كما لامست العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها "Hollywood Music In Media Awards" عن أغنيتها "We Are All Inflected"، بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن ألبومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.

المطربة الأمريكية تابيثا ليبيك امون ستار Love Me واحة سيوة محمود التهامي

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