عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد غنائها بتونس بيك.. ديانا كرزون: أفضل أن أنادي باسم أم سلمى.. فيديو

ديانا كرزون
ديانا كرزون

قالت الفنانة  ديانا كرزون، إنها تفضل أن تنادي باسم أم سلمي بدلا من اسمها، مشيرة إلى أنها لم تظهر علي الشاشات المصرية منذ فترة وقدمت تحية من الأردن لمصر.

 

وأضافت  ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن ابنتها سلمي وزوجها هما من يقومان بتسليتها في المنزل، مؤكدة أن زوجها شخصية مرحة في المنزل وهذا رأيي به من قبل أن أتزوجه وهذا لا يراه فيه أحد غيري ومعروف عن زوجي أنه لا يضحك.

 

وقدمت الفنانة ديانا كرزون أغنية " بتونس بيك " كـ هدية إلي زوجها وابنتها سلمي علي مسرح برنامج " معكم مني الشاذلي ". 

منى الشاذلى الأردن ديانا كرزون برنامج معكم منى الشاذلى سلمى على الفنانة ديانا كرزون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

ترشيحاتنا

رفقا بالسوق المصري..عقوبة مليوني جنيه في حال عدم الالتزام بالعمر الافتراضي للسلع

الديواني: مصر ترغب في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يخدم مصالح أوروبا| خاص

ربنا ينتقم منكم..رسالة أب طرده أولاده وزوجته ويعيش بالمقابر..فيديو

البيت الأبيض يقر بوجود مسئولين أمريكيين في السعودية لزيادة ضخ النفط

كبرى الشركات البلجيكية لـ"السيسي": المشروعات القومية تقدم مصر كشريك تنموي مهم دوليا

إنتهاء المهلة التصحيحية للمخالفين..ماهو نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ