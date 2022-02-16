بعد غنائها بتونس بيك.. ديانا كرزون: أفضل أن أنادي باسم أم سلمى.. فيديو

قالت الفنانة ديانا كرزون، إنها تفضل أن تنادي باسم أم سلمي بدلا من اسمها، مشيرة إلى أنها لم تظهر علي الشاشات المصرية منذ فترة وقدمت تحية من الأردن لمصر.

وأضافت ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن ابنتها سلمي وزوجها هما من يقومان بتسليتها في المنزل، مؤكدة أن زوجها شخصية مرحة في المنزل وهذا رأيي به من قبل أن أتزوجه وهذا لا يراه فيه أحد غيري ومعروف عن زوجي أنه لا يضحك.

وقدمت الفنانة ديانا كرزون أغنية " بتونس بيك " كـ هدية إلي زوجها وابنتها سلمي علي مسرح برنامج " معكم مني الشاذلي ".