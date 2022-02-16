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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفانتي يفوز على أتلتيكو مدريد 1-0 في الدوري الإسباني

ليفانتي وأتلتيكو
ليفانتي وأتلتيكو مدريد

فاز فريق ليفانتي على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

جونزالو ميليرو كان مسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، ليمنح ليفانتي نقاط الانتصار.

انتصار ليفانتي رفع رصيدهم للنقطة 14 في المركز العشرين والأخير، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وكام تشكيل أتلتيكو مدريد ضمت كلا من:

تشكيل أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس لورينتي - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: كوكي - جيفري كوندوجبيا - رودريجو دي باول - توماس ليمار

خط الهجوم: أنخيل كوريا - ماثيوس كونيا

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أتلتيكو الجولة الحادية والعشرين

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