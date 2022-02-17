اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا



أكد وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن إقالة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي هو قرار إداري وليس فنيا من مجلس الاتحاد.



وقال العطار في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc:"قرار إقالة شوقي غريب من المنتخب الأولمبي هو إداري فقط وليس فني بسبب عدم وجود ارتباطات للمنتخب حتى عام 2023".



وأضاف: "شوقي غريب قيمة كبيرة لمصر وقدم العديد من الإنجازات لمنتخبات مصر ، لكن القرار جاء إداري فقط بسبب عدم وجود ارتباطات للمنتخب حتى عام 2023، مؤكدا أن الاتحاد لم يتحدث مع الجهاز الفني لتخفيض راتبهم".



وتابع: "الحديث عن ترشيح علي ماهر أو أحمد سامي لتولي تدريب المنتخب ليس له أساس من الصحة وتم التحدث في ذلك عبر السوشيال ميديا فقط".



وتطرق العطار للحديث عن مصير فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة: "فينجادا لم يكن له أي قرار في رحيل شوقي غريب لأنه قرار إداري فقط، والمدرب غير غاضب من القرار وهو الإمارات مع منتخب 2006".



وأتم: "لم يتم الحديث عن أي شيء في عقد فينجادا الذي ينتهي في مايو المقبل في جلسة المجلس السابقة ولم يتم صدور أية قرارات".