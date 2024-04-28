بايدن يواجه احتجاجات بشأن غزة قبيل حضور حفل مراسلي البيت الأبيض

تجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام مكان حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، في فندق واشنطن هيلتون، حيث يعتزم الرئيس جو بايدن إلقاء خطاب خلاله.

وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين.

وحث المحتجون المطالبين بوقف إطلاق النار الصحفيين على مقاطعة الحفل، وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأميركية عند وصولهم للمكان.

ونظمت حركة (كود بينك) مسيرة إلى موقع الحفل من إحدى الحدائق القريبة، وكتبت على موقعها الإلكتروني "وسائل الإعلام الأميركية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين، وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية".

ورفضت رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض كيلي أودونيل التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي أليكسي ورلي: "سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات.