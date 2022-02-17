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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير فيريرو روشيه

طريقة عمل شيكولاتة
طريقة عمل شيكولاتة فيروروشيه

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشيكولاته بكافة الأعمار، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل فيريرو روشيه. 

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مكونات فيريرو روشيه:


علبة شوكولاتة سائلة.
كوب بندق محمص.
كوب بندق مجروش.
لوح شوكولاتة شقراء بمقدار 200 غرام.
200 غرام بسكويت ويفر محشي.


طريقة تحضير فيريرو روشيه:


وضع البسكويت المحشي في وعاء، وتكسيره باليد إلى قطع شبه ناعمة.
إضافة ملعقتين كبيرتين من الشيكولاتة السائلة فوق البسكويت المطحون، وخلطه جيداً، ليصبح الخليط متماسكاً.
وضع خليط البسكويت والشيكولاتة على ورق الزبدة، وتغطيته بورقة زبدة أخرى.
فرد الخليط باستخدام مرقّ العجين (الشوبك)، ليصبح رقيق جداً، ووضعه في المجمّد مدة 10 دقائق ليتماسك.
تذويب لوح الشيكولاتة بحمام مائي ساخن، ليذوب تماماً، ثم إضافة البندق المجروش بالتدريج، وخلطه جيداً.
إخراج خليط البسكويت والشوكولاتة من المجمّد، وتقطيعه على شكل دوائر صغيرة الحجم، باستخدام كأس زجاجي صغير.
تناول قطعة دائرية، ووضع حبة من البندق المحمّص، والقليل من الشيكولاتة السائلة فيها، ثم تكويرها على شكل كرة صغيرة، وتكرار العملية حتى تنتهي الكمية جميعها.
تمرير الكرات على البندق المجروش، وإعادة تكويرها باليد، ثم وضع الكرات بالمجمّد مدّة 20 دقيقة.
تغطيس كرات الشيكولاتة بعد إخراجها من المجمّد، بخليط الشكيلاتة المذابة مع البندق المجروش، ووضع الكرات بصينية مغطاة بورق الزبدة.
إرجاع الكرات إلى المجمّد مدّة 20 دقيقة.
إخراج الكرات ووضعها في طبق التقديم، وبهذا تصبح كرات فيريرو روشيه جاهزة للتقديم.

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