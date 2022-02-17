أحلى من المطاعم.. طريقة عمل سلطة لحوم باردة

سلطة لحوم باردة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها في المطاعم و الكافيهات نظرا لمكوناتها المفضلة لدى العديد.

كشفت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل سلطة لحوم باردة في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم أيضا.



مقادير سلطة لحوم باردة



تركي مدخن

روست بيف

قشطة دجاج

كابوتشا

خيار

طماطم

نعناع اخضر

فلفل الوان

جبنة شيدر أحمر مكعبات

زيتون أخضر محشو جزر

فلمنك مكعبات

زيت ذرة

ليمون

مستردة

ملح

كمون



طريقة تحضير سلطة لحوم باردة



-يخلط عصير الليمون والزيت والمستردة والكمون والملح والفلفل الأسود

-يرص في طبق التقديم الخس المفروم مع شرائح الطماطم والفلفل الألوان والخيار واللحوم الباردة ومكعبات الجبنة والزيتون

- تقدم مع الصوص