لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير سلطة فلفل ألوان مشوي

فلفل الوان من الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما أن فلفل ألوان يحتوي على مذاق لذيذ ومميز.

وإليك طريقة تحضير سلطة فلفل ألوان مشوي بالخطوات

مقادير سلطة فلفل الوان مشوي

فلفل الوان مشوي

كوسة مشوية

باذنجان مشوي

ثوم

ملح وفلفل

ليمون

زعتر

ريحان

كزبرة خضراء

بقدونس

خل

طريقة تحضير سلطة فلفل الوان مشوى

قومي بتتبيل الباذنجان بالزعتر و يشوى على الجريل او الفحم و كذلك الكوسة والفلفل الالوان

اخلطي الليمون و خل و ثوم و كزبرة و بقدونس و ملح وفلفل و زيت زيتون و ريحان معا بشكل جيد

يضاف الخليط إلى الخضروات ثم تقدم بالهنا

