لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير فطائر التفاح والقرفة

فطائر التفاح والقرفة من الأكلات المميزة والشهيه، ويميل الكثير من الأشخاص إلى تحضيرها في وجبة الإفطار.

وإليك طريقة بسيطة لتحضير فطائر التفاح والقرفة

مقادير فطائر التفاح والقرفة

رغيف توست

3 تفاح ملعقه صغيره قرفه

ملعقه كبيره ليمون

ملعقه كبيره سكر

ربع كوب عين جمل

زيت للقلي

للوجه:

نصف كوب سكر

ملعقه صغيره قرفة

طريقة تحضير فطائر التفاح والقرفة

* في حلة على النار يضاف التفاح المقطع والمقشر، ويضاف السكر والليمون ورشة قرفة ويترك ليغلي قليلا.

* تحشى كل شريحتين من التوست بخليط التفاح ويقطع بقطاعة على شكل دائري.

* تقلى الفطائر في الزيت.

* في بولة، يضاف السكر والقرفة وتغلف بها الفطائر وتقدم.