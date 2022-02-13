شهي ومغذي.. طريقة عمل سبرينج رول بالفرن

يقدم الشيف أبو جوليا طريقة عمل سبرينج رول بالفرن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المكونات:



رقائق سبرينج رول مربعات صغيرة

2 كوب ذرة

دجاج او لحم مفروم مطبوخ

1½ كوب جبن موزريلا

نصف كوب فلفل اخضر بارد مقطع قطع صغيرة

4 بصل اخضر مفروم

¼ كوب كزبره مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات

½ ملعقة صغيرة الفلفل الحار بودره

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل حار جدا

جزر مبشور ناعم

بيضة مخفوقة لدهن اطراف السبرينغ ( يمكن استبداله با الماء)



طريقة التحضير:



نخلط المكونات مع بعض بعدين ندهن قطعة السبرينغ بزيت من الداخل بعدين نحط الحشوه في الوسط ونلفها من الزاويه نلفها مثل طريقة لف ورق العنب نتأكد من تسكير الجوانب وفي النهايه ندهن طرف السبرينغ ببيض او بماء بواسطه فرشاه

نضعها في صينيه مبطنه بورق زبده وندهن كل قطعه رول باالزيت باالفرشاه من فوق ومن تحت بعدين ندخلها للفرن لمده ١٥دقيقه او حتى تتحمر ..